Москва, 14 декабря, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Владимир Путин принял самое оптимальное решение из всех возможных, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM В 2017 году более 1600 журналистов приехали на большую пресс-конференцию

Иными вариантами могло бы быть его выдвижение на пост президента партией «Единая Россия», или другой политической партией центристских взглядов, или, например, общественной организацией Народный фронт либо иным общественным движением, созданным специально для выборов президента в 2018 году.

«Однако эти сценарии представляются менее оптимальными и могли бы обернуться даже не столько потерей Путиным голосов какой-либо части электората, сколько низкой явкой на выборах», — считает эксперт.

Напомним, что, несмотря на то, что «Единая Россия» на выборах 2016 года в Госдуму получила более 50% голосов, явка на выборы оказалась очень низкой (менее 48% избирателей, что стало историческим антирекордом, при этом в Москве на парламентские выборы пришло только 35% избирателей, а в Санкт-Петербурге еще меньше — 32%). И это говорит о низком уровне популярности парламентских партий среди российских избирателей.

«Другой политической партией центристских (точнее, левоцентристских) взглядов, которая теоретически могла бы выбрать Путина своим кандидатом, могла бы быть «Справедливая Россия», однако, эта партия на недавних парламентских выборах набрала только чуть более 6% голосов, да еще при рекордно низкой явке», — отметила Мильчакова.

Что касается Народного фронта, то он известен как общественное движение, чьи взгляды не сильно отличаются от взглядов президента России, но широкой популярности как политическая сила в народе Народный фронт пока не получил.

«Президент России, тем более — в сложившейся геополитической обстановке, не может себе позволить любые сомнения в легитимности своего избрания (при низкой явке вероятность появления таких сомнений повышается)», — высказала свое мнение эксперт.

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Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2018 года как самовыдвиженец. Тем не менее президент заявил, что рассчитывает «на поддержку тех политических сил — партий и общественных организаций», которые разделяют взгляды президента на развитие страны.

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