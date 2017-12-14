Москва, 14 декабря, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Контроль основной деятельности Центробанка осуществляют надзорные органы Российской Федерации. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста издания «ФедералПресс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам президента, Центробанк является независимой структурой, которая в своей основной деятельности неподконтрольна правительству России, но контролируется прокуратурой и другими органами. Владимир Путин подчеркнул, что получает отчёты после проведённых проверок.

«Контроль осуществляется. Никаких серьёзных нарушений не выявлено», — сообщил президент.

Напомним, что в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На мероприятие аккредитовано рекордное число (1640) журналистов, в том числе из-за рубежа. На итоговой пресс-конференции 2016 года присутствовали 1437 журналистов.