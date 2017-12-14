Какой Россию видит Путин и кого губят антироссийские санкции: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Путин в вопросах и ответах: президент России проводит пресс-конференцию;
- Невосполнимые потери: Германия страдает от антироссийских санкций;
- Вполне привычная риторика: как Россия «вмешалась» в референдум в Каталонии;
- Разыгрывая трагедию: США обвинили Москву в обстреле мирных жителей Донбасса;
- Ужесточить наказание: попадёт ли под запрет оправдание геноцида русских.