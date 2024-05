Вашингтон, 14 декабря, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Знаменитое обещание бывшего главы Государственного департамента США Джеймса Бейкера о том, что НАТО «ни на дюйм не двинется на восток», данное им на встрече с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым 9 февраля 1990 года, было лишь одним из многих, данных советскому руководству в рамках процесса объединения Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Об этом свидетельствуют советские, американские, британские и французские документы, опубликованные 12 декабря Архивом национальной безопасности (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона.

Из документов выходит, что претензии советского и российского руководства относительно того, что им солгали о расширении НАТО, оказываются небезосновательными, а подтверждения слов Москвы можно найти в ряде документов самого высокого уровня.

В частности, как показывает «Конфиденциальное сообщение посольства США в Бонне Госсекретарю по вопросу речи главы МИД ФРГ: Геншер определяет свое видение новой европейской архитектуры» (U.S. Embassy Bonn Confidential Cable to Secretary of State on the speech of the German Foreign Minister: Genscher Outlines His Vision of a New European Architecture), первое конкретное обещание со стороны лидеров стран Запада о том, что расширения НАТО на восток не будет, было дано 31 января 1990 года.

В документе посольства США, посвященном речи министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, указывалось, что «изменения в Восточной Европе и процесс объединения Германии не должен привести к «ослаблению интересов Советского Союза в области безопасности». Таким образом, НАТО должно было исключить «расширение своей территории на восток, то есть приближаться к границам Советского Союза». Более того, на самом высоком уровне СССР обещали не только не приближаться к его границам, но и даже включить в новую структуру безопасности Европы.

Также подобные гарантии можно найти в документе «Запись беседы между Михаилом Горбачевым и Джеймсом Бейкером в Москве» (Record of conversation between Mikhail Gorbachev and James Baker in Moscow). В нем госсекретарь Бейкер убеждал президента СССР Горбачева, что «если США сохранят свое присутствие в Германии в рамках НАТО, НАТО не расширит свою военную юрисдикцию ни на дюйм в восточном направлении».

Напомним, вопрос о существовании договорённости о нерасширении НАТО на восток является одним из ключевых конфликтных моментов в отношениях России и НАТО. В Москве утверждают, что такая договорённость имела место в устной форме, тогда как на Западе подчеркивают, что таких гарантий не давалось вообще.