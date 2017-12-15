Москва, 15 декабря, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Сообщение японского информационного агентства «Киодо Цусин» о запросе министерства обороны Японии дополнительных денег на создание новой системы ПРО заставляет с беспокойством взглянуть на продолжающуюся милитаризацию этого восточного соседа России. Почему оборонительная система вызывает к себе столько вопросов, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

Все дело в том, что речь в данном случае идет о размещении на территории Японии американской системы Aegis Ashore. По оценкам специалистов, эта система вполне может быть за очень короткое время переоборудована из оборонительной в наступательную и служить пусковой площадкой для запуска пресловутых «Томагавков», являющихся стопроцентным средством атаки.

Поэтому все слова Синдзо Абэ и его кабинета министров о необходимости наращивания оборонных возможностей страны перед лицом усиления Северной Кореи совершенно логично дополняются высказываниями определенных японских СМИ, радостно подхвативших новость о размещаемых «Томагавках». Именно это, по мысли самых радикальных журналистов, станет опорой для «возвращения оккупированных врагом островов». Название «Курилы» не прозвучало — но не о них ли идет речь?

Читайте подробности в статье: Японская «Эгида» у границ России

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