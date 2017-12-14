Москва, 14 декабря, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, аккредитовавшаяся в качестве журналиста на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, собирается спросить его об оппозиционере Алексее Навальном и президентских выборах 2018 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Это вопросы, связанные с выборами, Алексеем Навальным, с результатами его (Путина) правления, а также важные вопросы, связанные с конкретными людьми», — заявила Собчак журналистам.

Говоря о том, зачем она аккредитовалась на итоговую пресс-конференцию Путина, Собчак пояснила, что сделала это, потому что не проводятся дебаты с Путиным. И она не может поговорить с ним «в качестве кандидата в президенты».

«Мне очень жаль, что сегодня я иду как журналист, чтобы пообщаться и задать вопрос президенту», — сказала Собчак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Собчак не устраивать дебаты кандидатов на пресс-конференции Путина и не «задерживать столько внимания на себе». Он выразил надежду, что Собчак поведет себя как журналист, в качестве которого она и аккредитовалась.

Многие ожидают, что мероприятие фактически ознаменуется стартом предвыборных дебатов: среди аккредитованных журналистов значится и Ксения Собчак, заявившая о своих планах участвовать в предвыборной кампании. В ходе мероприятия президент подводит итоги работы за год и отвечает на злободневные вопросы о внешней и внутренней политике России, об экономических и социальных проблемах.

Как полагают эксперты, в связи со скорыми президентскими выборами 2018 года в первую очередь будут затронуты именно вопросы внутренней политики: повышение зарплат и индексация пенсий, будущее российского образования и здравоохранения, демографическая политика государства, экономическое развитие страны на ближайшие годы.