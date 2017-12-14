Москва, 14 декабря, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Правительственные поправки в законопроект о ввозе культурных ценностей на территорию РФ и вывозе их за пределы страны приведут к тому, что большинство музейных экспонатов и культурных ценностей РФ, которые находятся в частных руках, уйдут с молотка на западных аукционах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявили два первых зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») и Владимир Бортко (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Как объяснила Драпеко, в законопроект, который находится на рассмотрении депутатов уже несколько лет, в обход регламента работы Госдумы поступили правительственные поправки от Минкультуры. Они, в частности, связаны с упрощением вывоза за территорию РФ культурных ценностей и музейных экспонатов, которые находятся в частных руках. По словам Драпеко, правительство хочет фактически ликвидировать границу между РФ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), чтобы контроль за вывозимым имуществом проходил только при выезде с территории союза.

«Представляете, например, в киргизских горах киргизский пограничник будет смотреть документы на вывоз культурных ценностей на русском языке и принимать решение, та ли это картина, тот ли это экспонат и так далее», — возмущается Драпеко.

При этом, по ее словам, ни одна страна ЕАЭС — ни Казахстан, ни Киргизия, ни Белоруссия, ни Армения — не разрешает вывоз культурных ценностей со своей территории. Кроме того, конвенция ЮНЕСКО, к которой РФ примкнула еще в 70-х годах прошлого века, говорит о том, что государство обязано сохранять свои культурные ценности.

«Наша задача — не выпустить эти культурные ценности из страны, а их задача — вывезти их. Их — я имею в виду, например, человека по фамилии Михельсон. Эти ребята, которые имеют здесь очень много чего, не могут это вывезти. И капитализировать тоже не могут, потому что здесь, на внутреннем рынке, цены низкие и спрос маленький. А вывезти на Sotheby’s (один из старейших в мире аукционных домов, находится в Великобритании) они не могут, потому что у них есть разрешение только на временный вывоз. Вот они и хотят открыть дорогу пошире», — заявила Драпеко.

Кроме того, дополнил слова Драпеко Владимир Бортко, частные коллекционеры также предложили присвоить своим коллекциям статус «негосударственных музеев федерального значения». Такого определения, по словам Бортко, нет ни в одном законе РФ.

«Они придумали вот эти государственные музеи федерального значения, хотят оформить таким образом частные музеи. Получить таким образом налоговые льготы и право демонстрировать у себя некоторые экспонаты», — заявил Бортко.

Как отметили депутаты, фракция «Единая Россия» поддержала позицию правительства и будет поддерживать принятие поправок Минкультуры, как и всего законопроекта в целом.