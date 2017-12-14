Москва, 14 декабря, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за пропаганду терроризма, а также предполагающий пожизненное тюремное заключение за вербовку террористов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Террорист

Террористы терпят поражение в Сирии, в этой связи главный упор международных террористов будет делаться на вербовщиков, полагает первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

По разным данным, отметил парламентарий, «после потери от 60 тыс. до 100 тыс. боевиков террористы должны будут воспроизвести свои ряды, их идеология никуда не делась». В новых условиях вербовщик является главным орудием международного терроризма.

«Вербовщик опаснее, чем террорист, который совершает теракт, он может подготовить 10−15 террористов», — указал он.

С ним согласен и первый замглавы фракции «Единая Россия» Госдумы Отари Аршба.

«Вербовщик воспроизводит смертников, как в инкубаторе. Усиление ответственности необходимо. Будет переток террористов из горящих точек, они будут плодиться аки котята по весне», — сказал парламентарий.

Законом усиливается уголовная ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности, совершенные с использованием служебного положения. Деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

В настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового.

Кроме того, вводится наказание и за пропаганду терроризма.