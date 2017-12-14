Москва, 14 декабря, 2017, 09:26 — ИА Регнум. В России в ноябре 2017 года средний чек на одного гражданина вырос до 543 рублей, что на 11 рублей больше показателя в октябре (рост на 2,6%). Таковы данные исследования, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

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Исследование показало, что средний чек начал расти с июля 2017 года, тогда он составлял 503 рубля. В августе он подрос до 518 рублей, в сентябре — до 524 рублей, в октябре средний чес составил 532 рубля.

При этом стоит отметить, что в разрезе года средний чек похудел на 5 рублей, или на 0,9%. С учетом инфляции это говорит о его сокращении почти на 3,5%.

В ноябре средний чек вырос почти во всех округах за исключением Приволжского ФО, где он похудел на рубль, или 0,2%, и Северо-Западного ФО, где чек потерял ощутимые почти 3% от октябрьского значения.

В остальных регионах России средний чек рос с разной интенсивностью. Так, например, на юге страны он прибавил всего 0,2%, в центре вырос на 2,3%, на Урале — на 3,6%, в Сибири — на 4,4%, а на Дальнем Востоке — на 6,2%.

В Санкт-Петербурге средний чек за ноябрь прибавил 2,6%, поднявшись с отметки 680 до 698 рублей. Однако за год чек в Северной столице похудел на 1,1%, снизившись с показателя 706 рублей.

В Москве рост чека в ноябре составил всего 0,9% — с 698 до 704 рублей. Годовое сокращение чека в столице двукратно превзошло размеры инфляции и составило 5,2%. То есть чек за год потерял 39 рублей, опустившись с отметки 743 рубля.

Средний чек в городах-миллионниках за месяц вырос на 1%, а за год потерял почти два (-1,9%).

В ноябре у потребителей не пользовались особым спросом крупные магазины, такие как гипермаркеты. Это сказалось на размере среднего чека, который за ноябрь уменьшился на 3,5%, а за год потерял 7%.

Основные покупки граждане РФ делали в супермаркетах недалеко от дома, чек за месяц прибавил 3,5%. Годовой же рост чека составил 6,8%.

Индекс «Среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках поступала в режиме онлайн от 30 тыс. покупателей в 180 городах России с населением свыше 100 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, повседневные расходы жителей России в ноябре 2017 года продолжили расти, прибавив к октябрьскому показателю 2,4% (в октябре расходы выросли на 5,7%), что значительно опережает месячную инфляцию в 0,2%, рассчитанную Росстатом.

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