Нагоя, Япония, 14 декабря, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В Японии на дороги общего пользования впервые выпущен полностью беспилотный автомобиль, микроавтобус будет передвигаться по участку длиной около 700 метров, на который также будут допущены другие участники движения, об этом 14 декабря сообщило японское агентство Kyodo.

Автопилот

Автомобиль будет передвигаться со скоростью не более 15 км/ч, эксперимент проводится в городе Кота на острове Хонсю.

В автомобиле нет водителя, но за его действиями и поведением на дороге удаленно следит специальный оператор, который, в случае возникновения проблем, может вмешаться в происходящее.

В случае удачного результата испытаний, эксперимент будет продолжен и в марте 2018 года такие же машины будут выпущены на улицы города Нагоя.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что компания Nissan намерена начать тесты беспилотных такси уже в марте 2018 года. В них будут участвовать электрокар Leaf.

Автомобили будут за плату развозить пассажиров в указанные места. Полноценный сервис компания намерена запустить в 2020 году.