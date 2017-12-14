Вашингтон, 14 декабря, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал американцам «новое экономическое чудо». Речь идёт о внушительных налоговых льготах, которые получат граждане США, относящиеся к среднему классу. Причем такой подарок их ждёт уже к близящемуся Рождеству.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Мы хотим дать вам гигантские налоговые льготы к Рождеству, и если я говорю «гигантские», значит, они действительно гигантские», — передает телеканал CNN заявление Дональда Трампа.

Поясним, что речь идёт о налоговой реформе, которая предполагает уменьшение налоговой нагрузки на средний класс.

Накануне, 13 декабря, в интервью западным изданиям Трамп сообщил, что Конгресс направит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе в ближайшие две недели. Окончательный вариант законопроекта все еще разрабатывается.

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Добавим, что обещание «нового экономического чуда» в США, которое приведёт к росту благосостояния американцев, значилось в списке предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он намеревался снизить порог налогов для среднего класса и для бизнесменов, полагая, что таким образом ему удастся повысить здоровую конкуренцию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в США назрела необходимость налоговой реформы, которая будет проведена не позднее января 2018 года, американский лидер заявлял в середине сентября 2017 года.

А уж в конце сентября выгодная рабочим США налоговая реформа была представлена в городе Индианаполисе (штат Индиана). Как подчеркнул тогда Дональд Трамп, реформа предполагает небывалое в новейшей истории снижение налогов и «создана для трудящихся и для роста рабочих мест».