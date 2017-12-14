Москва, 14 декабря, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина вызывает огромный интерес и должна стать особенной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 14 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Интерес огромный к пресс-конференции, и пресс-конференция особенная», — заявил он.

Песков добавил, что по своему значению предстоящий диалог прессы с президентом будет иметь гораздо большее значение, чем тот, который состоялся в 2012 году, когда Владимир Путин только вернулся в президентское кресло.

По его мнению, интерес в том числе вызван тем, что на данный момент уже известно, что нынешний президент выдвинул свою кандидатуру на выборы 2018 года, однако многие подробности будущего процесса еще не обсуждались публично.

Ожидается, что Путин ответит на множество вопросов, касающихся предстоящего электорального процесса и президентских выборов 2018 года в целом.

«Нам очень много поступает вопросов, но тем не менее мы говорим, что сам президент пока еще не обозначил своего решения, поэтому будем ждать, и я думаю, что будем ждать именно большой пресс-конференции — она наверняка внесет ясность во многие темы», — добавил Песков.

Напомним, 13-я большая пресс-конференция Путина станет первым публичным выступлением президента после объявления о решении участвовать в выборах. Сообщалось, что он «с утра до ночи» работает над подготовкой к своему выступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция Путина, которая состоится 14 декабря, побила рекорд по количеству аккредитованных журналистов. На событие зарегистрировались журналисты более чем из 30 стран.