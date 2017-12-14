В МГУ протестировали первый «квантовый телефон»
Москва, 14 декабря, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Учёные из Московского государственного университета разработали телефонную линию, защищенную системой квантового шифрования. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Учёные проверили работу «квантового телефона», пообщавшись по каналу связи, который был защищён системой автоматического симметричного распределения квантовых ключей.
По их словам, архитектура такой сети передачи данных проста: телефон состоит из двух клиентских машин и сервера, который выступает в качестве источника ключей. Первый аппарат, получая ключи, зашифровывает информацию и передает собеседнику, который использует ключ для расшифровки.
Отмечается, что «квантовый телефон» представляет собой обычный персональный компьютер, в котором установлен оптоэлектронный модуль, соединенный оптическим волокном напрямую с сервером квантового распределения ключей.
Предполагается, что в перспективе такими телефонами будут оснащены несколько подразделений МГУ.
Читайте также: В МГУ рассказали о преимуществах «квантового телефона»