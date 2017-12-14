Москва, 14 декабря, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Учёные из Московского государственного университета разработали телефонную линию, защищенную системой квантового шифрования. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Wikia.com Квантовый механизм

Учёные проверили работу «квантового телефона», пообщавшись по каналу связи, который был защищён системой автоматического симметричного распределения квантовых ключей.

По их словам, архитектура такой сети передачи данных проста: телефон состоит из двух клиентских машин и сервера, который выступает в качестве источника ключей. Первый аппарат, получая ключи, зашифровывает информацию и передает собеседнику, который использует ключ для расшифровки.

Отмечается, что «квантовый телефон» представляет собой обычный персональный компьютер, в котором установлен оптоэлектронный модуль, соединенный оптическим волокном напрямую с сервером квантового распределения ключей.

Предполагается, что в перспективе такими телефонами будут оснащены несколько подразделений МГУ.

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