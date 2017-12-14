Вашингтон, 14 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о поддержке правительства Иракского Курдистана в его стремлении добиться от Багдада выполнения пунктов конституции страны, сообщает 14 декабря Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«Мы будем поддерживать курдов в их требовании исполнять конституцию Ирака, в целях обеспечения единства страны», — подчеркнул Тиллерсон.

Дипломат отметил, что права курдов, записанные в основном документе Ирака никогда не исполнялись в полном объеме.

Тиллерсон также высказался относительно референдума о независимости, прошедшего в Иракском Курдистане, по его мнению, он наносил разрушительный удар по единству страны.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости. Порядка 93% населения региона поддержали инициативу регионального правительства.

Данное событие было негативно воспринято международным сообществом, не признавшим его итоги. Как следствие, произошло резкое ухудшение отношений между Эрбилем и Багдадом, вылившееся в военное столкновение.