Москва, 14 декабря, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Торги 13 декабря открылись снижением по доллару и евро. На открытии рубль положительно отреагировал на восстановление цен на нефть Brent до $64,29. Потом участники рынка отвязались от нефтяного рынка и сфокусировались на успешных итогах аукционов Минфина РФ и ослаблении американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

13 декабря Минфин разместил два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд рублей при общем спросе 85,22 млрд рублей. «Американец» подешевел после публикации слабых инфляционных данных по США и заседания FOMC.

ФРС повысил ключевую процентную ставку на 0,25 бп., до 1,25% — 1, 50%, и планирует произвести три повышения ключевой ставки в 2018 году. ЦБ также выразил опасения по поводу замедления роста инфляции. Как сказала Дж. Йеллен: «Мы не всё знаем о силах, которые влияют на инфляцию».

Несмотря на то, что Brent подешевел на 3%, до $62,34, курс рубля вырос к доллару до 58,53 руб., к евро — до 69,00 руб. Перед закрытием курс евро восстановился до 69,25 на фоне своего повышения к доллару на рынке Форекс.

Сегодня, 14 декабря, на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 0,22%, до $62,78. Аукционы Минфина и заседание FOMC прошли. Рынки после ослабления доллара успокоились.

Теперь рубль может опять возвращаться к своему любимому уровню 59 рублей, чтобы отыграть вчерашнее трёхпроцентное падение цен на нефть.

Сегодня в центре внимания участников рынка окажутся заседания Банка Англии и ЕЦБ, а также пресс-конференция М.Драги.

Напомним, 13 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 67 коп. (-1,13%), до 58,61 руб., курс евро — на 39 коп. (-0,57%), до 69,25 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (+3.57%), евро/рубль — 336,9 млн евро (-20,1%).

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