Москва, 14 декабря, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Сегодня, 14 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в торжественном приёме в честь Дня Героев Отечества, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Приём пройдет Георгиевском зале Кремлевского дворца съездов.

На мероприятие приглашены более 300 военнослужащих и гражданские лица, имеющие звания Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

В 12:00 по мск состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

На пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число представителей СМИ — 1640 человек.

В этот же день вечером президент России посетит торжественной вечер, посвящённый 60-летию создания Военно-промышленной комиссии, который состоится Кремлевском Дворце съездов.

Глава государства выступит с речью перед ветеранами и работниками оборонно-промышленного комплекса.

Справка ИА REGNUM :

День Героев Отечества — отмечается в России ежегодно 9 декабря. Она установлена федеральным законом РФ в 2007 году. Традиция ежегодных приёмов в честь Дня Героев Отечества была возрождена в 2013 году.

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