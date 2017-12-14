Абу-Даби, 14 декабря, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал волевую победу над чемпионом ОАЭ «Аль-Джазирой» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Открыли счёт футболисты «Аль-Джазиры». На 41-й минуте отличился бразильский нападающий клуба Ромариньо.

На 53-й минуте форвард «сливочных» Криштиану Роналду сравнял счёт, а на 81-й минуте Гарет Бэйл принёс «Реалу» победу в этом матче.

В финале турнира «Реал» встретится с бразильским «Гремио», который в полуфинальном матче обыграл мексиканскую «Пачуку» со счётом 1:0.

Отметим, что Криштиану Роналду забил шестой гол в клубных чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории этого турнира.