Каракас, 14 декабря, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Наличие гиперинфляции в стране констатировал Карлос Ласаррабаль, президент Федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы, пишет El Nacional.

Флаг Венесуэлы

По словам Ласаррабаля, «президент каждый год увеличивает объем ликвидности на 900%, что является главным топливом для инфляции». В результате все терпят убытки.

В частности, объем производства в сырьевом секторе уже снизился на 60−70%.

«Сейчас мы сажаем только 60% того, что производили ранее», — пояснил Ласаррабаль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря член комиссии по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Анхель Альварадо заявил, что инфляция по итогам 2017 года составит 2000−2100%.

«У нас будет большая инфляция и гиперинфляция», — сказал Альварадо.