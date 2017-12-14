Россия раскрыла схему США, Польша ждёт предложений от Украины: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Дружить против: Польша намерена продавать Украине сланцевый газ;
- По пожелтевшим методичкам: в Госдуме раскрыли схему президента США;
- Пособия на первенца: озвучены регионы с самыми высокими и низкими выплатами;
- Только в России: жители Приднестровья не смогут рассчитывать на маткапитал;
- В соответствии с чинами: российским госслужащим повысят зарплаты;
- Шанс отыграться: нефть развернулась к $63, рубль не устоял.