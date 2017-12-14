Казань, 14 декабря, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Татарии не поддержали обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить установление новой памятной даты в российском календаре. 11 ноября — День окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в историю попал как дата освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости. Свой отказ поддержать инициативу коллег татарские депутаты базировали на заключении вице-президента Академии наук РТ Рафаиля Хакимова, заявившего, что «с научно-исторической точки зрения стояние на р. Угре нельзя рассматривать как особо значимое историческое событие, связанное с освобождением Руси от ордынской власти… это лишь один из многочисленных, но не решающих эпизодов в борьбе различных образований и групп за золотоордынское наследие», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

StoAndrey Памятник «Стояние на Угре в 1480 году»

Профильный комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам большинством голосов оставил без поддержки инициативу калужских депутатов. Против позиции комитета был лишь депутат Артём Прокофьев, предлагавший поддержать коллег из Калуги.

«Русское государство стало маяком для тюркских и финно-угорских народов. Благодаря Стоянию на Угре Россия стала великим многонациональным евразийским государством. И в этом заслуга всех народов нашей страны», — говорится в обращении Законодательного собрания Калужской области с уточнением, что Великое стояние на Угре было успешным благодаря объединению русских с силами ханов крымских, казанских и ногайских татар.

В тексте также отмечается, что русские воевали не с другими народами страны, не с татарами, а «с паразитической системой, которую представляло руководство ига ордынских ханов».

В заключении же института истории им. Ш. Марджани, подписанном Рафаилом Хакимовым, умаляется историческое значение данного события и уточняется, что «до полной ликвидации зависимости от татарских ханов было ещё далеко», «событие 1480 г. было лишь эпизодом борьбы за верховенство в Орде, но не актом освобождения Москвы от власти татар», «после 1480 г. Русь продолжала выплачивать дань («выход»), что является очевидным свидетельством ее зависимости от татарских ханов». Вся позиция института сведена к тому, что после этого события Москва не объявила свою независимость, а лишь сменила «внешнеполитическую ориентацию».

Между тем инициатива, которую просят поддержать калужские депутаты, выдвинута губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и Министерством культуры РФ. Соответствующий законопроект уже подготовлен, а депутаты попросили поддержать лишь просьбу об ускорении его принятия, а не давать оценку исторической роли даты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с 2017 года данная дата уже отмечается как региональное памятное событие. А в середине ноября 2017 года напротив здания администрации области был торжественно открыт второй за этот год памятник князю Ивану III, который противостоял золотоордынским ханам.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, присутствовавший на церемонии открытия, тогда отметил, что эпоха этого князя «предопределила будущее развитие России» и была эпохой «огромных территориальных и культурных приобретений и относительного мира».

Читайте также: На главной площади Калуги Иван III сменил Ленина