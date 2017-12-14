Пекин, 14 декабря, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC заявила об ускорении строительства газопровода из России, сообщает 13 декабря агентство «Синьхуа».

En.kremlin.ru Церемония соединения первого звена газопровода

Сварка северной части китайского сегмента «восточного» маршрута газопровода «Сила Сибири» уже началась, сообщила CNPC.

Китайский сегмент газопровода начинается в северной части китайской провинции Хэйлунзян и завершится в Шанхае на востоке. Его строительство началось в июне 2015 года и завершится, согласно плану, в 2020 году.

По завершении газопровод сможет прокачивать 38 млрд кубометров природного газа из России ежегодно. Благодаря этому структура китайской энергетики будет существенно оптимизирована в сторону снижения выбросов ядовитых загрязняющих веществ и улучшения качества воздуха.

Российский сегмент газопровода начал строиться в Восточной Сибири еще в 2014 году.

Рост потребления природного газа стал результатом политики, проводимой китайским правительством и направленной на поиск альтернативы углю, столь распространенному в китайской электроэнергетике Поднебесной.

Китай ставит перед собой задачу увеличить долю природного газа в энергетике страны до 10% уже к 2020 году и до 15% к 2030 году. Соответствующие планы представлены Государственным комитетом по развитию и реформе Китая.

Спрос на природный газ будет стремительно расти вплоть до 2040 года, опережая внутреннее производство газа в Китае на 40%, отмечается в докладе Международного энергетического агентства, опубликованном 12 декабря.

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Напомним, что 9 декабря CNPC заявила, что проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал («Ямал СПГ»), запущенный совместно Россией и Китаем, уже начал свою деятельность.

«Ямал СПГ», как ожидается, будет иметь три производственные линии, которые будут полностью функционировать уже к 2019 году и обладать суммарной мощностью 16,5 млн тонн сжиженного природного газа в год. В проекте участвует 20%-ная доля китайской CNPC, 20%-ная французской Total и 50,1%-ная российской «Новатэк». Кроме того, в проекте также участвует Фонд Шелкового пути с долей 9,9%.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство двух подводных тоннелей газопровода «Сила Сибири» проходит плавно. Длина тоннелей, которые свяжут город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян и город Благовещенск Амурской области по дну реки Амур, составит 1139 км. Общая длина «Силы Сибири» достигает почти 4 тыс. км. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, к концу 2017 года будет готово более 1,3 тыс. км газопровода.