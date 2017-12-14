Хэфэй, Китай, 14 декабря, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Полиция провинции Аньхой на востоке Китая арестовала восьмерых членов банды, занимавшихся продажей ядовитых инъекций, содержащих вещество, используемое для отравления собак, сообщает 14 декабря агентство «Синьхуа».

Яд

Полиция выяснила, что банда продала более 200 тыс. таких шприцов, каждый из которых содержит большую дозу суксаметония (дитилина) — миорелаксанта короткого действия, обычно используемого для усыпления собак.

Полиция утверждает, что иглы продавались в более, чем 20 провинциях и регионах по всей стране. Покупателями были в основном владельцы живодерен, которые держали животных на продажу в рестораны в качестве пищи.

Бизнес подстегивал продажу собак в рестораны. Полиция утверждает, что иглы были специально модифицированы таким образом, что их можно было выстреливать, словно дротики.

Злоумышленники, таким образом, на расстоянии «подстреливали» домашних питомцев на улице, а затем похищали их для того, чтобы убить их, когда потребуется. Однако, полиция изъяла шприцы, в которых содержалась доза, достаточная для убийства животного на месте.

Когда полиция произвела рейд на цех ОПГ в городе Эньши в провинции Хубэй в центральной части Китая еще в октябре 2017 года, было обнаружено 4 кг химического порошка, 10 тыс. игл и порядка 100 тыс. юаней наличными.

Полиция утверждает, что химическое вещество также может причинить вред людям, которые потребляют в пищу мясо собак, однако, жалобы на отравления людей пока не поступали.

Стоит отметить, что в Китае довольно распространено потребление в пищу мяса собак. Практически в каждом городе есть несколько ресторанов, которые подают мясо «друзей человека» в качестве блюда. В связи с этим, риск отравления человека ядом в данном случае, действительно высок.