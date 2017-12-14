Цзинань, Китай, 14 декабря, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Утечка ядовитого газа привела к гибели пятерых человек в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 13 декабря агентство «Синьхуа».

Ядовитый газ

Жертвами утечки ядовитого газа стали пять человек, еще 12 получили отравления, сообщают местные власти. Инцидент произошёл около 18 часов 12 декабря.

На одном из предприятий по утилизации отходов города Яньтай произошел выброс токсичного газа, который мгновенно убил рабочих, обеспечивавших функционирование центра переработки опасного мусора.

Причины происшествия в настоящее время выясняются, властями инициировано расследование, по результатам которого будут приниматься дальнейшие действия. Получившие отравление доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2017 года в результате ЧП, также вязанного с утечкой газа на химическом заводе в автономной префектуре Чанцзихуэй Синьцзян-Уйгурского автономного района, погиб один человек и более 30 получили отравления.