Москва, 14 декабря, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Просьба оказать содействие Telegram направлена в ООН представляющей интересы российского мессенджера международной правозащитной группой «Агора», сообщил ее глава Павел Чиков в Telegram-канале.

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«Мы обратились с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в РФ», — сообщил Чиков.

Обращение направлено Дэвиду Кайе, спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова. Чиков отметил, что в России существует угроза блокировки Telegram «из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Telegram Messenger LLP оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений фигурантов дела о теракте в петербургском метро (3 апреля 2017 г.).

7 декабря адвокат компании Рамиль Ахметгалиев заявил о подаче иска в Верховный суд РФ: Telegram Messenger LLP просит признать недействующим приказ ФСБ, согласно которому мессенджер обязан предоставить ключи для дешифрования.

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