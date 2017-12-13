Москва, 14 декабря, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Число аккредитованных на пресс-конференцию российского президента Владимира Путина журналистов в 2017 году стало рекордным, 14 декабря пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина. 2016

"Всего же на предстоящее мероприятие было аккредитовано рекордное число представителей СМИ», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие журналисты региональных российских изданий, федеральных и международных СМИ.

В частности, аккредитацию получили представители Кубы, Китая, Японии, Вьетнама, Турции, Ирана, Ливана, Ирака, Египта. Также на пресс-конференцию аккредитованы журналисты из Армении, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Казахстана, США, Великобритании, Греции, Германии, Франции, Италии, Испании, Словении, Финляндии, Нидерландов, Румынии, Польши, Дании, Эстонии.

«В предвыборном 2017 году для освещения одного из главных политических событий аккредитовалось рекордное число представителей СМИ — 1640 человек», — говорится в сообщении.

Отметим, что 13-я большая пресс-конференция российского лидера станет первой после объявления Путина об его участии в предстоящих президентских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент «с утра до ночи работает над подготовкой к пресс-конференции».

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