Москва, 13 декабря, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Украине следует оценить все возможные последствия для жителей страны и её экономики в результате прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом 13 декабря заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, передаёт телеканал RT.

Vizu Украинский поезд Харьков — Москва

Замглавы МИД России напомнил, что прозвучавшее сегодня заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что в Киеве обсуждают возможность отмены поездов в Россию, это «не первое заявление, которое делается по разным сферам».

«Как правило, потом украинцам приходится дезавуировать или давать подробное объяснение», — отметил Карасин.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря министр инфраструктуры Украины не исключил, что железнодорожное сообщение с Россией может быть прекращено в 2018 году.

По его словам, пока окончательного решения на этот счёт не принято, но после анализа данного вопросы в Киеве будут готовы «принять правительственное решение соответствующего характера».

Напомним, тема возможного прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Россией поднималась уже неоднократно в течение этого года. Отмечалось, что формальным поводом для такого решения может стать нежелание ОАО «РЖД» прекратить пассажирские перевозки в Россию из Донецкой и Луганской народных республик.

На сегодняшний день между Россией и Украиной ходит один российский поезд по маршруту Москва-Кишинёв и несколько украинских, следующих с Украины в Москву. Прямое авиационное сообщение с Россией Украина прекратила ещё в 2015 году.