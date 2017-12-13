Лиссабон, 13 декабря, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Португальский суд отправил за решетку шестерых членов секты «Небесная Истина», практиковавших ритуальные изнасилования детей и принуждение несовершеннолетних к занятиям проституцией, передает Reuters.

Самопровозглашенный «мастер» секты, 36-летний Рюи Педро, был осужден на 23 года. Его подчиненные — жена и четверо других мужчин были приговорены к тюремному заключению сроком от 7 до 19 лет.

Все преступления сектантов, связанные с насилием над детьми, были совершены с 2011 по 2015 год. «Ритуалы» главным образом производились на ферме, арендованной сектой к юго-востоку от Лиссабона в 2014 году.

Прокурорам стало известно как минимум о восьми пострадавших несовершеннолетних мальчиках от 5 до 16 лет, один из них — сын «мастера» секты.

Отмечается, что пострадавших может быть больше — многие дети боятся рассказывать о совершенных против них преступлениях.