Москва, 13 декабря, 2017, 22:23 — ИА Регнум. Министерство культуры России ведёт работу по включению тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО, как части традиционной русской кухни. Об этом сообщила замглавы ведомства Алла Манилова в интервью «Российской газете».

Fishki.net Тульский пряник

"Мы активно думаем о том, чтобы рассказать о российской кухне всему миру, используя взрывной интерес к гастрономическому туризму», — отметила заместитель министра.

В качестве примера она привела Армению, которая «зарегистрировала лаваш как свой традиционный хлеб». «И мы не будем отставать. России однозначно есть что предложить с точки зрения гастрономии», — сказала Манилова.

Замминистра культуры подчеркнула, что на территории России проживают около 200 народов, и «туристы смогут попробовать кавказскую, черноморскую, сибирскую и многие другие кухни».

Напомним, 7 декабря в список нематериального наследия ЮНЕСКО была включена технология приготовления классической неаполитанской пиццы.

Соответствующее решение было принято Комитетом по Всемирному наследию после того, как около двух миллионов человек подписали петицию в поддержку заявки Неаполя.