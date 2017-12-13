«Переговоров с КНДР не будет» — Белый дом опроверг заявления Тиллерсона
Вашингтон, 13 декабря, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена идти на переговоры с КНДР «без предварительных условий» и «в любое время», как об этом ранее сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Reuters.
«Учитывая недавний ракетный тест Северной Кореи, сейчас явно не время (для переговоров)… Администрация единодушна в том, что переговоров с Северной Кореей не будет — до тех пор, пока режим принципиально не улучшит свое поведение», — сообщил журналистам представитель Белого дома.
В частности, одним из необходимых условий начала переговоров чиновник назвал «отказ от дальнейших ядерных и ракетных испытаний».
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что готов к переговорам с КНДР «в любое время».
«Нам нужно, чтобы КНДР села за стол переговоров, — заявил Тиллерсон журналистам. — Мы готовы говорить с ними, когда бы они ни захотели».
По мнению дипломата, «нереалистично» выдвигать в качестве условия для начала переговоров с КНДР отказ Пхеньяна от ядерного оружия, на разработку которого было затрачено много времени и ресурсов.