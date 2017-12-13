Вашингтон, 13 декабря, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена идти на переговоры с КНДР «без предварительных условий» и «в любое время», как об этом ранее сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На равных

«Учитывая недавний ракетный тест Северной Кореи, сейчас явно не время (для переговоров)… Администрация единодушна в том, что переговоров с Северной Кореей не будет — до тех пор, пока режим принципиально не улучшит свое поведение», — сообщил журналистам представитель Белого дома.

В частности, одним из необходимых условий начала переговоров чиновник назвал «отказ от дальнейших ядерных и ракетных испытаний».

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что готов к переговорам с КНДР «в любое время».

«Нам нужно, чтобы КНДР села за стол переговоров, — заявил Тиллерсон журналистам. — Мы готовы говорить с ними, когда бы они ни захотели».

По мнению дипломата, «нереалистично» выдвигать в качестве условия для начала переговоров с КНДР отказ Пхеньяна от ядерного оружия, на разработку которого было затрачено много времени и ресурсов.