Санкт-Петербург, 19 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 декабря в Петрограде получен ответ Генерального секретариата Украинской рады за подписью Винниченко и Петлюры на «ультиматум» СНК:

Провозглошение III Универсала Украинской центральной рады

«Претензии народных комиссаров на руководство украинской демократией тем менее могут иметь какое-либо оправдание, что навязываемые Украине формы политического правления дали на территории самих народных комиссаров результаты, отнюдь не вызывающие зависти. Пока в Великороссии развивается анархия, экономический, политический и хозяйственный развал, пока там царят грубый произвол и попрание всех свобод, завоеванных у царизма революцией, Генеральный секретариат не находит нужным повторять этот печальный опыт на территории украинского народа. Украинская демократия, в лице украинских советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, организованных в законном Секретариате, вполне удовлетворена как составом этих органов, так и проведением в жизнь ее волеизъявлений…

Единство фронта признает и Генеральный секретариат Украинской народной республики. Но после того, как Совет народных комиссаров Великороссии разрушил этот фронт внесением в него полной дезорганизации, после того как большевистские части оставляют позиции и оголяют фронт, Генеральный секретариат не находит возможным единственно силами украинских частей охранять всю громадную линию фронта, поэтому он уводит с Северного и Северо-Западного фронтов украинские войска на украинский фронт, объединивший в настоящее время Юго-Западный и Румынский фронты. Производится это во имя спасения хотя одной части фронта, и от этой задачи Генеральный секретариат не отступит ни перед какими препятствиями…» и т.д.

Далее в Российской республике требуется федералистическое правительство от большевиков до н.с.

СНК получил следующее предложение Украинского революционного штаба в Петрограде:

«Из переговоров явствует, что конфликт между Украинской и Великороссийской республиками может быть улажен при соблюдении следующих условий:

1) признание со стороны Совета народных комиссаров прав Украинской народной республики и полное невмешательство его в дела республики;

2) удовлетворение требования об украинизации воинских частей и вывода этих частей с других фронтов в пределы Украины;

3) надлежащее урегулирование вопроса о денежных знаках и золотом запасе;

4) невмешательство Совета народных комиссаров и Ставки главковерха в управление Украинским, т. е. Румынским и Юго-Западным фронтами;

5) разрешение вопроса о мире при участии Украинской республики…

Относительно пропорции участия украинцев в составе федеративного правительства правительство Украинской народной республики полагает, что ввиду того особого значения, которое приобретает Украинская республика в данный момент благодаря своей организованности и стремлению к действительному упорядочению взаимоотношений во всей России и установлению нормального хода революционной жизни в отдельных республиках, Украине должно принадлежать не менее третьей части правительства…

Вместе с сим Украинский революционный штаб уполномочен своим правительством заявить правительству Российской республики, что ввиду финансовых затруднений из пределов Украины не будут высылаться продовольственные продукты впредь до получения непосредственно Генеральным секретариатом наличного расчета за продукты кредитными билетами и в одной трети расчета золотом».

Украинская школа

Опубликованное, в связи с этим предложением, сообщение Совнаркома считает, что «предложение это замечательно в том отношении, что оно свидетельствует о переломе настроения Рады в сторону мирных переговоров». Однако оно «обходит основной вопрос об отношении Рады к борьбе с калединско-кадетской контрреволюцией».

Взявший на себя посреднические функции между СНК и Радой Украинский ВРК при краевой Петроградской раде получил разрешение бесконтрольных переговоров по прямому проводу. Генеральный секретариат сообщил Украинскому ВРК, что свой ответ на ультиматум СНК он не рассматривает как окончательный разрыв и начало военных действий.

По предложению украинской группы делегатов II Крестьянского съезда президиум съезда уполномочил своих делегатов вступить в переговоры с Совнаркомом и Радой для недопущения кровопролития.

В Киеве состоялось заседание Украинской центральной рады, посвященное ультиматуму СНК. Войсковой секретарь Петлюра заявил, что он считает ультиматум лишь началом агрессивных мер по отношению к Украине, но пока предлагает держаться оборонительной тактики. Генеральный секретарь финансов Мазуренко сообщил о печатании собственных украинских бумажных денег. Генеральный секретарь по делам продовольствия Ковалевский заявил:

«Война — так война, поэтому с целью облегчить борьбу с петроградскими насильниками решено прекратить доставку хлеба в Советскую Россию».

СНК опубликовал постановление об открытии Учредительного собрания:

«Ввиду затяжки выборов в Учредительное собрание, происшедшей главным образом по вине бывшей Всероссийской комиссии по выборам, а также ввиду образования контрреволюционными группами особой Комиссии по Учредительному собранию, распространились слухи, будто Учредительное собрание вовсе не будет созвано в нынешнем своем составе. СНК считает необходимым заявить, что эти слухи, сознательно и злонамеренно распространяемые врагами советов кр., р. и с. депутатов, совершенно ложны.

Согласно декрету Совета народных комиссаров, утвержденному ВЦИК советов, Учредительное собрание будет созвано, как только половина членов Учредительного собрания, именно 400 депутатов, зарегистрируются установленным образом в канцелярии Таврического дворца».

Народным комиссариатом по иностранным делам опубликована инструкция о содержании военнопленных в Боровичском уезде Новгородской губернии. Согласно инструкции, военнопленные освобождаются от принудительных работ; военнопленные пользуются теми же условиями труда и оплаты, что и русские рабочие. Не желающие работать на предприятиях могут отправляться на земледельческие работы на юг.

Восточный фронт. Немецкий пехотный батальон

Инструкция предусматривает организацию самоуправления военнопленных. Сообщая об этой инструкции русской мирной делегации в Брест, Наркоминдел просит предложить делегациям четверного союза на началах взаимности провести аналогичные мероприятия и у себя.

На заседании правой части Всероссийского крестьянского съезда принята резолюция о войне:

«Совет народных комиссаров, не признанный союзными правительствами и далеко не признанный всей нашей страной, не ускорил, а отодвинул великую задачу всеобщего демократического мира тем, что заключил с Германией и ее союзниками сепаратное перемирие, ведущее к сепаратному миру, за которым может последовать новая ужасная война и экономическое порабощение России. Считаясь с фактом сепаратного военного перемирия, Крестьянский съезд находит, однако, что настоящий всеобщий мир России даст только Учредительное собрание, которое на самых первых порах должно предложить всем воюющим и нейтральным державам вступить в немедленные переговоры о всеобщем мире и прежде всего — о перемирии на фронтах…»

На заседании Петроградского совета с докладом о внешней политике выступил Троцкий:

«Наши переговоры, которые мы ведем с верхами, мы хотим пополнить прямым общением с германским народом. Вчера в Германию отправлен вагон газет (газета «Факел» — на немецком языке), в которых мы печатаем тайные документы и ход переговоров о перемирии…

Представитель австро-венгерских пленных, офицер, старый интернационалист и известный революционер, предлагает нам свои услуги по агитации среди своих. Агитация ведется в том направлении, чтобы принять наши принципы заключения мира и от имени всех пленных предъявить эти условия Австро-Венгрии. И, если от нее последует отрицательный ответ, пленные сформируют свой отряд и предоставят его в наше распоряжение…»

Комитетом по борьбе с погромами объявлено осадное положение в Петрограде. Всякие собрания, митинги, сборища и т. п. на улицах и площадях воспрещены. Попытки разгромов винных погребов, складов, заводов, лавок, магазинов, частных квартир будут прекращаться пулеметным огнем без всякого предупреждения. Ворота и подъезды домов должны запираться в 8 час. вечера и открываться в 7 час. утра. Виновные в раздаче, продаже или приобретении всяких спиртных напитков, а также нарушении этих правил будут немедленно арестованы и подвергнуты самому тяжкому наказанию. Петроградский совет санкционировал решение комитета об объявлении осадного положения.

Всероссийский съезд РСДРП (меньшевиков) утвердил воззвание, призывающее к воссозданию Интернационала путем созыва международной конференции. После прений об участии в советских организациях принимается резолюция, согласно которой члены партии должны оставаться в тех советах, которые не стали органами большевистской власти и работают вместе с городскими думами; вхождение в ВРК и «комитеты спасения» не допускается. После принятия этой резолюции Либер делает заявление от имели оборонцев, что последние, оставаясь в партии, поведут борьбу против интернационалистского крыла, так как принятая резолюция, по их мнению, толкает партию к гибели.

Группа манифестантов с меньшевистским лозунгом

В Самаре открылся губернский съезд советов, партийный состав которого следующий: большевиков — 31 и 2 сочувствующих, максималистов — 3, левых с.-р. — 7, меньшевиков-интернационалистов — 1, меньшевиков-оборонцев — 1, социалистов-революционеров — 2, беспартийных — 3.

Екатеринбургский совет р. депутатов отправил в Оренбургскую губернию отряд солдат и красногвардейцев для борьбы против войск атамана Дутова; на борьбу с ними же отправлены первые части красногвардейцев из Уфы.

В Томске открылся «чрезвычайный общесибирский съезд»: правых социалистов-революционеров — 92, социал-демократов — 27, народных социалистов —71, «Алаш» (казахи-кадеты) — 3, федералистов-автономистов —2, беспартийных социалистов —2, других беспартийных — 10, кадетов —2. Большевики бойкотировали съезд. Советы р. и с. депутатов — в оппозиции к съезду; крестьянские советы — за него.

Генералом Тао-Сян-гуем и представителями китайского правительства выпущена прокламация к русскому и иностранному населению Харбина о том, что для поддержания порядка на полосе отчуждения, управляющейся обществом Китайско-Восточной жел. дор., в Харбин вводятся китайские войска. Население просят «спокойно заниматься своими делами и воздерживаться от каких-либо действий, которые могли бы привести к недоразумениям». «Известия Владивостокского Совета» в примечании сообщают:

«Китайские войска введены по требованию русской буржуазии и представительства Временного правительства и союзных держав».

На второй день Всеукраинского съезда советов фактическое руководство съездом перешло в руки Центральной рады. Петлюра заявил об объявлении СНК войны Раде, но «ультиматум» СНК огласить отказался. В результате создавшегося положения левый блок (большевики, левые с.-р. и др.) в числе 200 человек покинул съезд под крики: «Долой москалей с Украины!»

Большевики и левые с.-р. решили перенести съезд в Харьков и объявить себя единственно полномочным съездом, так как настоящий съезд искусственно подобран и не отражает настроения масс. Ушедшие со съезда (большевики, левые с.-р., украинские с.-д., беспартийные делегаты советов, к которым позднее присоединилась группа делегатов от селянских спилок), собравшись в Доме союзов, обсудили два вопроса: об отношении к Центральной раде и об организации ЦИК Украины. Решено было вести решительную борьбу с Радой, был намечен будущий состав ЦИК Украины. По предложению Артема (Сергеева) совещание переносится в Харьков, где в это время происходил съезд советов Донецко-Криворожского района.

Киевской городской думой организован «Комитет охраны Учредительного собрания», в состав которого вошли представители с.-р., с.-д., Бунда, украинских с.-р., польского коло (группы депутатов в Госдуме и Госсовете), к.-д. и еврейской народной партии.

В Одессе на экстренном заседании президиума советов, Украинской рады и социалистических партий принято пожелание о слиянии советов и рады; после слияния вся власть переходит к советам. По вопросу об украинизации должен быть проведен референдум.

В Екатеринославе украинский полк принял резолюцию о признании власти советов. Представителю Украинской рады не дали говорить.

В Херсоне закончился съезд советов губернии, признавший Центральную раду. Губернская власть осуществляется секретариатом Херсонщины, состоящим из 6 украинцев и 4 представителей национальных меньшинств.

Совет военных и рабочих депутатов Севастополя постановил протестовать против ультиматума СНК Раде, требовать освобождения арестованных членов Учредительного собрания и немедленного созыва Учредительного собрания.

В Новочеркасск прибыл генерал Корнилов.

Кавказский краевой комитет РСДРП (б) в специальном воззвании опровергает слухи о якобы готовящемся выступлении большевиков в Тифлисе.