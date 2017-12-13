Симферополь, 13 декабря, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Послу США в России Джону Хантсману следовало бы лучше изучить географию и историю, прежде чем делать заявления о статусе Крыма, заявил 13 декабря вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

Джон Хантсман

«Я думаю, что если бы он был отягощён этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — сказал Полонский РИА Новости.

По мнению вице-премьера Крыма, американский дипломат демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с полуостровом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня посол США в России заявил, что Крым принадлежит Украине, а также отметил, что «для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо».

Комментируя слова Джона Хантсмана, в Совете Федерации отметили, что есть вещи важнее улучшения российско-американских отношений, тем более что сами США ничего не предпринимают для этого.