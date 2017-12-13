Москва, 13 декабря, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В ближайшие выходные (16 и 17 декабря) в Москве будут закрыты три станции Замоскворецкой линии столичного метрополитена — «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Касса метро

Сообщается, что закрытие трех станций Замоскворецкой линии метрополитена связано с присоединением новой станции «Ховрино».

"16 и 17 декабря для присоединения новой станции «Ховрино» к Замоскворецкой линии метро будут временно закрыты три станции: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда будут курсировать только до станции «Сокол», — сказано в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Руководство метрополитена специально решило проводить работы в выходные дни, когда пассажиропоток московской подземки значительно ниже. Отмечается, что такие же технические мероприятия пройдут 23 и 24 декабря.

Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные автобусы с минимальным интервалом движения, которые будут двигаться по специально выделенным полосам.

В связи с этими мерами будет ограничено движение автомобилей на участке Ленинградского шоссе от дома №1 до Чапаевского переулка — в обе стороны, а также участок Беломорской улицы. Движение по дублеру Ленинградского проспекта также будет ограничено.

На станции метрополитена «Сокол» будут открыты дополнительные кассы по продаже проездных документов.