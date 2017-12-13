Москва, 13 декабря, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Российская валюта чувствует себя достаточно уверенно благодаря продажам экспортной выручки экспортерами, чьи операции компенсируют обратные операции Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Инвесторы ждут итогов встречи ФРС: в текущие цены уже включено возможное увеличение процентной ставки в США, так что гораздо большую важность имеют заявления главы ведомства на пресс-конференции после заседания касательно своего видения экономической конъюнктуры.

«Ожидается, что американский регулятор ужесточит монетарную политику на 0,25%, что в совокупности с прогнозируемым уменьшением ключевой ставки ЦБ РФ 15 декабря должно снизить привлекательность российских бумаг для иностранцев», — отметил эксперт.

Учитывая, что текущий курс основан на грядущем снижении дифференциала между ставками, особого негатива ожидать не стоит и наоборот — если инвестиционные условия не ухудшатся, то можно ожидать небольшое укрепление рубля.

«Уже 15 декабря стартует новый сезон отчетов, в рамках которого экспортеры будут обменивать гораздо большие объемы чем сейчас, что окажет дополнительную поддержку национальной валюте. При самом позитивном развитии событий рубль может отправиться к отметкам 58,60 за доллар и 69 за евро», — считает Мащенко.

На стороне нефти играет повреждение Forties, главного нефтепровода в Северном море, который является одной из главных сырьевых артерий в мире. По сообщениям компании-оператора, на устранение неисправностей может потребоваться три недели.

«Цены на нефть уперлись в уровень 65 долларов за баррель, для пробития которого потребуется больше позитива. Например, новые новости о Forties: в скором времени вполне могут появиться оценки потенциального сокращения поставок за время ремонтных работ, что может спровоцировать новую волну покупок Brent», — полагает эксперт.

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