Москва, 13 декабря, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Наименьший размер пособий будут получать семьи с детьми из южных регионов РФ и из субъектов РФ средней полосы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом журналистам заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка. 1875

«Чукотка и Ненецкий автономный округ — самые высокие (пособия), а самые низкие — это ряд южных регионов и регионов средней полосы, Новгородская область, Тамбовская», — рассказал Топилин.

Он напомнил, что размер пособий будет дифференцирован по регионам. Сумма выплат будет рассчитываться в зависимости от уровня прожиточного минимума за второй квартал каждого региона и составит 1,5 размера прожиточного минимума.

При этом, по словам Топилина, уровень пособий в южных регионах и регионах средней полосы будут ниже по объективным причинам.

«Уровень потребительской корзины и прожиточный минимум объективно ниже, чем в других регионах», — объяснил Топилин.

Госдума 13 декабря приняла в первом чтении президентский законопроект о дополнительной поддержке семей с детьми. Так, в частности, семьи, в которых с 1 января 2018 года появится первенец, будут получать пособие в размере полутора прожиточных минимумов региона. Получать выплаты предлагается в течение первых полутора лет ребенка.