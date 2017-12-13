Шахтинск, Казахстан, 13 декабря, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Участники акции протеста в Шахтинске (Карагандинская область, Казахстан), где с 11 декабря продолжается забастовка шахтеров, заявляют, что с ними не хотят разговаривать, а начальству предприятия все равно. Кроме того, ситуация с горняками, требующими повышения зарплаты, практически не освещается СМИ Казахстана.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Были только сообщения о том, что к бастующим спустились аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, прокурор Шахтинска и «представители компании» АО «Арселор Миттал Темиртау», владеющей восемью бастующими шахтами. Также силовые ведомства заявили, что ситуация спокойная и арестов нет.

По словам очевидцев, к участникам забастовки «применяют то пряник, то кнут»: с одной стороны, им обещали поэтапно поднять зарплату на 30%, с другой — силой вывести из шахт.

«Все очень серьёзно оказалось. На встречу к ним никто идти не хочет. Начальству вообще ровно… Цитирую его слова: «Вы хоть сдохните там, мне все равно!» — сообщает участник забастовки.

По словам представителей властей Казахстана, переговоры ведутся и нужно дождаться их результата. Спикер Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин заявил, что «идет диалог между работодателем, профсоюзами и горняками».

Работодатель горняков — известный индийский миллиардер Лакшми Миттал, владелец крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company. Он 20 лет назад приобрёл металлургический комбинат в Темиртау и угольные шахты.

На принадлежащих Митталу в Казахстане шахтах регулярно происходят взрывы и происшествия, приводящие к гибели людей, погибли уже более 100 человек. Так, 2 сентября 2017 года в Шахтинске простились с тремя погибшими горняками — на шахте произошел выброс метана.

Гибель и частый травматизм шахтеров являются постоянной составляющей производственной деятельности компании «Арселор Миттал Темиртау», где существует потогонная система эксплуатации на изношенном советском оборудовании без соответствующей охраны труда, пишет портал Социалистического движения Казахстана.

В шахтах установлены ненадежные и устаревшие системы контроля за концентрацией газа, а вентиляционные трубы, сделанные по устаревшей технологии из прорезиненной ткани, часто рвутся, писала 10 июня 2007 года британская газета The Sunday Times. Статья была основана на жалобах горняков, которые заявили, что в Казахстане относятся к ним, как к рабам.

Условия гораздо хуже, «чем в советские времена», говорят горняки. В шахтах сильная загазованность, и скрывать это вынуждены сами работники, чтобы выполнить план. По утверждениям работников шахты им. Ленина, после взрыва в 2006 году, когда погиб 41 человек, условия труда на предприятиях, и в частности системы безопасности, произведенные еще в 70-е годы, остались прежними.

Забастовка началась по примеру успешной акции горняков компании «Казахмыс» в Сатпаеве, где требования работников о повышении заработной платы были удовлетворены. В 2015 году АО «АрселорМиттал Темиртау» заявило о снижении на 25% заработной платы всем сотрудникам компании, в том числе и горнякам. Компания является одним из крупнейших работодателей Казахстана — там трудится 50 тыс. человек.