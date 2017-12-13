Москва, 13 декабря, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Президент РФ внес в Госдуму Соглашение между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей Российской Федерации в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря. Устанавливаются международно-правовые основы, регулирующие условия нахождения пункта материально-технического обеспечения флота РФ в САР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Реализация Соглашения отвечает интересам Российской Федерации, поскольку будет способствовать закреплению долгосрочного российского военного присутствия и обеспечению безопасности в регионе, отмечается в сопроводительных документах.

Сирия передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельные участки и акватории в районе порта Тартус, а также объекты недвижимости согласно приложениям, которые в соответствии со статьей 16 Соглашения не подлежат официальному опубликованию.

Регулируются вопросы, связанные с установлением статуса личного состава, членов семей личного состава пункта материально-технического обеспечения, членов экипажей, юрисдикцией пункта материально-технического обеспечения.

Определяются порядок регулирования имущественных отношений, связанных с использованием и обеспечением функционирования объектов движимого и недвижимого имущества, и условия использования земельных участков и акваторий.

Соглашением определяются порядок захода военных кораблей Российской Федерации в порты Сирии и выхода из них, порядок регистрации и перемещения транспортных средств, военной техники пункта материально-технического обеспечения и личного автотранспорта в местах дислокации пункта материально-технического обеспечения и вне их, а также порядок выдачи САР разрешительных документов на право управления указанными транспортными средствами.