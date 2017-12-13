Ставрополь, 13 декабря, 2017, 10:42 — ИА Регнум. 28 лет на двоих — таков приговор, который вынес Северо-Кавказский окружной военный суд двоим участникам нападения на Буденновск. Рамзан Белялов получил срок в виде 15 лет лишения свободы, Магомед Маздаев проведет в колонии строгого режима 13 лет, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе суда.

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Как установил суд, оба преступника были участниками банды Шамиля Басаева и под его руководством 14 июня 1995 года совершили нападение на город Буденновск в Ставропольском крае. Более 160 вооруженных боевиков ворвались в город, взяли в заложники 1586 пациентов и сотрудников городской больницы.

Бандиты атаковали организации и граждан на улицах населенного пункта. Террористы выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева.

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В течение трех дней бандиты держали осаду в городе, в результате штурма 17 июня силовики освободили 61 заложника. Спустя два дня, после переговоров, были выпущены оставшиеся в заложниках люди под условие прекратить боевые действия в Чечне и вывести из региона войска. Террористам позволили вернуться в Чечню. В результате теракта погибли 129 человек, еще 415 получили ранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в розыске за нападение на Буденновск находятся до сих пор 23 боевика из банды Басаева. Уже отбывают сроки за участие в этом теракте 26 человек. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы. Долгое время удавалось скрываться от правосудия и Маздаеву с Биляловым. Первый был задержан лишь в декабре 2014 года в Волгоградской области, а второй — в Чечне в 2015 году. В отношении Басаева и еще шести участников нападения уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.