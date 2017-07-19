Два члена банды Басаева ответят за нападение на Буденновск

Грозный, , 08:33 — REGNUM Еще два боевика из банды Шамиля Басаева предстанут перед судом по обвинению в нападении на город Буденновск. Жители Чечни Рамзан Белялов и Магомед Маздаев скрывались от следствия больше 20 лет, пока не были задержаны и заключены под стражу. В настоящее время следствие полностью доказало их участие в преступлениях террористической направленности и обвинительный приговор направлен в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе СКР.

Как было установлено в ходе расследования, 14 июня 1995 года вместе с другими боевиками банды Басаева Белялов и Маздаев ворвались в город Буденновск Ставропольского края. Они приняли активное участие в нападении на организации и мирных жителей.

В результате вооруженной спланированной террористической акции были убиты 129 граждан, получили ранения различной степени тяжести 317 человек. В заложники были захвачены еще 1586 жителей города, в том числе женщин и детей.

Руками бандитов были уничтожены и повреждены Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домовладений, 198 автомашин. Сумма общего материального ущерба составила более 95 млрд неденоминированных рублей.

Требованиями, которые выдвинули террористы российским властям, были остановка военных действий в Чечне и переговоры с режимом Джохара Дудаева.

Перед судом Белялову и Маздаеву придется ответить на обвинения в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и незаконном хранении наркотических средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, оба фигуранта уголовного дела длительное время скрывались от правосудия. Маздаев был задержан лишь в декабре 2014 года в Волгоградской области, а Билялов — в Чечне в 2015 году. Причастность обвиняемых к событиям 1995 года подтверждается показаниями свидетелей.

Всего в федеральном розыске до настоящего времени находится 23 боевика из банды Басаева, участвовавших в нападении на Буденновск в 1995 году. Число осужденных за теракт составило 26 человек. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы. В отношении Шамиля Басаева и еще шести участников нападения уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.