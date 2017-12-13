Москва, 13 декабря, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Рубль не устоял 12 декабря перед разворотом нефтяных котировок и возвращением спроса на доллар и отступил, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

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Brent, которая в моменте вплотную приближалась к отметке $66, скатилась в район $63, хотя закрылась неподалеку от уровня $64. Благодаря коррекции в сырьевом сегменте доллар смог вернуться выше уровня 59 рублей, прибавив 0,5%.

«На рынке нефти игроки сами испугались своего рвения и решили зафиксировать прибыль на невиданных с 2015 года уровнях. Это вылилось в масштабную локальную коррекцию, частично сгладить которую смогли данные Американского института нефти, отразившие резкое сокращение запасов нефти, на 7,4 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Резкий разворот Brent увлек за собой рубль, а повсеместное укрепление доллара на сильных данных по ценам производителей только усилило эту тенденцию. Эти факторы и послужили главной движущей силой для российской валюты.

«Впрочем, 13 декабря нефть отойдет на задний план, и участники рынка сосредоточатся сугубо на долларе, которому предстоит пережить два ключевых события — отчет по инфляции и итоги заседания ФРС», — напомнил эксперт.

В первом случае, если потребительские цены не оправдают ожиданий, доллар будет разочарован, особенно после вчерашних впечатляющих показателей инфляции на потребительском уровне, которые задали более высокую планку.

«Тем временем реакция рубля на итоги заседания Федрезерва придется уже на 14 декабря, так что у российской валюты будет шанс отыграться, если риторика американского регулятора будет сдержанной и осторожной», — считает эксперт.

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