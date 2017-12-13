Москва, 13 декабря, 2017, 09:51 — ИА Регнум. С 1 января 2018 года на 4% будет повышен оклад федеральных гражданских госслужащих, соответствующий указ подписан 12 декабря президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Указ президента РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» опубликован 13 декабря на официальном портале правовой информации.

Документ регламентирует повышение месячных окладов дипработников МИД России, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств российского МИД на территории РФ.

Также повышение окладов относится к федеральным госслужащим в соответствии с замещаемыми ими должностями. В документе сообщается о повышении размеров месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами.

«Правительству Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа», — гласит указ президента России.

Напомним, из Резервного фонда правительства РФ выделено 208,4 млн рублей на повышение зарплаты работникам культуры.

Средства выделены в связи с изменением темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности. Бюджетные средства будут распределены между федеральными государственными учреждениями культуры.

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