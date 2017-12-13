Москва, 13 декабря, 2017, 09:16 — ИА Регнум. В России каждый третий гражданин оценивает политическую обстановку в стране как «хорошую» и «очень хорошую». Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Seele_baumelt Счастье. Клевер

Почти половина жителей России (47%) одобряют политический курс властей в стране.

Несмотря на то, что обстановка в стране «хорошая», более 35% российских граждан ждут улучшения своей жизненной ситуации в будущем.

При этом около 40% опрошенных не ждут никаких изменений в своей жизни. 15% респондентов считают, что дальше будет только хуже.

Почти 65% жителей России оценивают свое материальное положение как среднее.

20% респондентов не удовлетворены своим благосостоянием. Лишь 14% довольны своим благосостоянием.

Опрос проведен 27−28 и 30 ноября 2017 года. Объем выборки 1800 респондентов в регионах России. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в основном население России живет сегодняшним днём — 60% респондентов. 29% ориентированы на будущее, 8% склонны жить прошлым. 73% граждан считают, что в настоящее время в России добиться успеха трудно. 10 лет назад так думали 79% опрошенных. Лишь 16% респондентов уверены, что можно легко достичь успеха.

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