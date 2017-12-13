Киев, 13 декабря, 2017, 09:04 — ИА Регнум. В течение трех лет Германия предоставила Украине гранты и займы на сумму €800 млн. Об этом сообщил заместитель главы миссии посольства ФРГ на Украине Вольфганг Биндсейл, передает 13 декабря «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия и Украина

"Мы предоставляем много практической помощи Украине. Например, в течение 2014−2016 годов общая поддержка составляла более 800 млн евро в займах и грантах», — заявил Биндсейл.

Дипломат пояснил, что правительство ФРГ поддерживает Украину в рамках Евросоюза и международных финансовых институтов. Средства выделяет Немецкий государственный банк развития (KfW).

Усилия немецкой стороны направлены на устойчивое развитие и энергоэффективность украинской экономики, децентрализацию, поддержку исследовательских программ, науки, гражданского общества и независимых СМИ. Поддержка со стороны ФРГ продолжится, заявил Биндсейл.

Кроме того, Берлин стремится сократить влияние последствий вооруженного конфликта в Донбассе. По словам дипломата, Германия является крупнейшим донором Киева в области гуманитарной поддержки. С начала противостояния в 2014 году Украина получила около €75 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский эксперт, один из авторов отчета о ситуации на Украине Джон Лох заявил о «впечатляющих успехах» Киева в результате реформ. При этом эксперт отметил, что население страны еще не осознало всей позитивности изменений.

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