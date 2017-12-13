Москва, 13 декабря, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Центробанк России может приобрести небоскреб Eurasia Tower в деловом центре «Москва-Сити», владельцем которого является ВТБ. В настоящее время переговоры о покупке уже ведутся. О возможности переезда части сотрудников банка в «Москва-Сити», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Между тем в пресс-службе ЦБ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, уточнив, что регулятор ищет возможности более эффективного размещения московского штата, насчитывающего свыше 10 тыс. человек, пишет газета «Ведомости». Однако какого-либо конкретного решения пока не принято.

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Отмечается, что поиск вариантов для переезда связан с тем, что часть зданий у Центробанка находится в аренде, другие нуждаются в ремонте. Также есть проблема с рассредоточением людей по городу, им приходится ездить в разные концы Москвы.

Всего Банк России занимает около 20 зданий в Москве. Отказываться от офиса в центре Москвы на ул. Неглинной, 12 Центробанк не намерен.

Напомним, в октябре на форуме «Россия зовет» министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о переезде Министерства экономического развития (МЭР) в «Москва-Сити». По его словам, это поможет ведомству сэкономить порядка 500 млн рублей.