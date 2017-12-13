Ереван, 13 декабря, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Армения продолжает жить в долг. И чем больше страна берёт в долг, тем больше закон «О государственном долге» становится помехой для новых кредитов.

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12 декабря правительство второй раз за два года инициировало поправки в закон «О государственном долге» и предлагает снять ограничение, согласно которому запрещается брать новые кредиты, если в результате этого долг правительства превысит 60% от валового внутреннего продукта (ВВП).

В настоящий момент помехой является то законодательное ограничение, согласно которому долг правительства не должен превышать 60% от ВВП предыдущего года, а все сделки, вследствие которых долг превысит этот порог, должны считаться недействительными.

Как принято в подобных ситуациях, правительство приводит в пример международный опыт. Вот и на внеочередном заседании парламента 12 декабря, представляя изменения в закон о госдолге, министр финансов Вардан Арамян заявил, что страны одна за другой вместо установки правил касательно дефицита устанавливают правила в основном относительно расходной политики. Он также счел ограничение в 60% очень жестким.

Как пишет azatutyun. am, хотя, согласно законопроекту, правительство не поднимает установленный допустимый порог госдолга в 60% от ВВП, однако предлагает не запрещать брать кредиты, в результате которых долг может превысить этот порог. Однако в случае взятия нового кредита правительство должно представить четкий план сокращения соотношения долга к ВВП, а взятые кредиты расходовать лишь на такие программы, которые будут способствовать экономическому росту.

«Если госдолг превышает 60%, то в этом случае правительство представляет парламенту свою программу по возвращению к нормальным размерам долга, то есть меньше 50%», — сказал председатель парламентской комиссии по финансово-бюджетным вопросам Гагик Минасян (правящая Республиканская партия Армении).

Законопроектом предлагается еще одно нововведение: все ограничения, связанные с госдолгом, не действуют в форс-мажорных ситуациях. «По крайней мере для нас очевидно, что есть также риски, которые невозможно предвидеть. Это ситуация войны или риски, связанные с катастрофами, есть также риски, связанные с кризисами на глобальных рынках. И в этом случае эти правила прекращают действовать», — пояснил Минасян.

Примечательно, что в 2015 году парламент Армении внес изменения в закон «О государственном долге», увеличив допустимый уровень госдолга к ВВП. Если до этого весь госдолг не мог превышать 50% от ВВП, то теперь лишь долг правительства не может превышать 60% от ВВП.

После принятия поправок общий государственный долг Армении за 2016 год вырос на $857,1 млн, или на 17%, составив $5 934,8 млн. К концу 2017 года государственный долг Армении приблизится к отметке $6,7 млрд. Таким образом, за год Армения увеличит долговое бремя на $800 млн. Ожидается, что соотношение долг — ВВП в конце 2017 года составит 55,4%.

Растущий в Армении внешний долг и высокая миграция все более углубляют удельную долговую нагрузку на душу населения. Если к 1 июля 2016 года был достигнут порог $1800, то по подсчётам ИА REGNUM к концу 2017 г. эта цифра составит $2240, и это если принимать во внимание официальную статистику по постоянному населению страны. В действительности эта цифра может достигать 2700 долларов.