Пхеньян, 13 декабря, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын пообещал сделать Северную Корею самой сильной ядерной державой в мире, сообщает 13 декабря Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Во время встречи с рабочими лидер КНДР рассказал о недавнем испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты, отметив подвиг народа и победоносное шествие страны к статусу мощнейшей ядерной державы на планете.

По мнению Ким Чен Ына, ядерная программа страны является ответом на санкционное давление со стороны Соединенных Штатов, которое не повлияет на испытание новых ракет.

Последнее испытание, проведенное 29 ноября, по мнению многих экспертов, свидетельствует о том, что в распоряжении КНДР появилась ракета, способная достичь США.

Напомним, за последние месяцы ситуация на Корейском полуострове значительно осложнилась, причиной тому стали ядерная и ракетная программы КНДР. Международное сообщество резко осудило подобные шаги Пхеньяна, наложив на страну очередные санкции.

Северная Корея тем не менее не только не сворачивает свои испытания, а, наоборот, продолжает их. Последний ракетный запуск позволил Ким Чен Ыну заявить о завершении создания ракетных сил государства.