Москва, 13 декабря, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Россия и Япония ведут тайные переговоры о статусе Курильских островов, в результате которых острова могут быть переданы Токио, заявил старший научный сотрудник в Центре комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики (ВШЭ) Василий Кашин в интервью The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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С таким заявлением он выступил на фоне визита главы Генштаба РФ Валерия Герасимова в Японию.

По словам Кашина, у Москвы с Токио до кризиса на Украине был стратегический диалог, который сейчас восстанавливается в рамках общего сближения с Японией.

«Существуют реальные надежды на то, чтобы разрешить территориальный спор в ближайшие годы, и в то же самое время прилагаются усилия для расширения экономического сотрудничества», — подчеркнул Кашин.

Кашин отметил, что между сторонами ведутся тайные переговоры, чей секретный характер обусловлен необходимостью не дать «националистам» вмешаться в них.

«Спорные территории — частично или полностью — будут переданы Японии с определенными ограничениями», — указал Кашин. — Одним из них будет то, что на переданных Россией территориях никогда не будет развернуто военное присутствие США».

При этом эксперт обратил внимание на то, что пойти на такие условия Токио будет непросто, поскольку отказ Вашингтону в размещении его войск на территории Курильских островов, если они будет переданы Японии, может негативно сказаться на отношении страны с США. В частности, Белый дом может исключить из своих союзных обязательств остров Сенкаку, на который претендует также Китай.