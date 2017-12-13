Москва, 13 декабря, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Около половины жителей России (49%) оценивают свое здоровье как среднее (довольно часто болеют или чувствуют себя нездоровым человеком). 36% обладают хорошим здоровьем (практически никогда не болеют и обычно хорошо себя чувствуют). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

У 15% опрошенных плохое здоровье (есть хронические заболевания, постоянно себя плохо чувствуют). 1% респондентов затруднились ответить на вопрос о своем здоровье.

70% граждан РФ уверяют, что следят за своим здоровьем. 49% не уделяют здоровью особого внимания. 1% затруднились ответить.

При плохом самочувствии, заболев какой-либо болезнью, 33% российских граждан сразу обращаются к врачам. 63% предпочитают лечиться самостоятельно. 2% опрошенных заявили, что никогда не болеют.

Треть опрошенных (32%) проходят диспансеризацию по собственной инициативе, столько же — не проходят. 25% респондентов проходят диспансеризацию по требованию работодателя. 10% по другим причинам.

46% жителей России занимаются физкультурой (в том числе делают зарядку). 53% опрошенных не занимаются спортом.

Правильно питаются 49% граждан, такая же часть опрошенных не курят (49%). 15% курили, но бросили. Не употребляют алкогольных напитков 28% (71% хотя бы один раз в год позволяют себя выпить алкогольные напитки).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен осенью 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Читайте также: Власти намерены приобщить к здоровому образу жизни 60% граждан РФ

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, около 80% работающего населения РФ ведут нездоровый образ жизни. Большинство граждан имеют более одного из таких факторов риска, как избыточное потребление алкоголя, потребление табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни.

Читайте также: 80% работающих граждан ведут нездоровый образ жизни — Минздрав РФ