Москва, 13 декабря, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Статистически водка является самым качественным продуктом в России. Это следует из заявления «Роскачества», опубликованного 13 декабря пресс-службой организации.

Desktopwallpapers.org.ua Алкоголь

«Исследование не выявило «паленой» водки в лицензированной рознице, а более 60% товаров и вовсе — превосходят показатели ГОСТа и названы товаром повышенного качества,» — говорится в сообщении.

В ходе проверки эксперты в первую очередь пытались определить присутствие в продукте посторонних примесей, тяжелых металлов, нитратов и иных опасных веществ.

«Абсолютно все товары изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурата и фурфурола, а токсичные вещества и метанол находятся ниже установленного законодательством уровня», — заявляет Роскачество.

Аккредитованные эксперты после дегустаций составили рейтинг вкуса водки различных производителей. Как сообщает «Роскачество», вкус водки преимущественно зависит от особенностей её производства.

«Более того, лучший вкус, запах и цвет отмечены экспертами у водки от 230 до 775 рублей. Таким образом, водка по демократичным ценам смогла обойти более дорогие аналоги», — следует из сообщения.

По заверениям специалистов, на настоящий момент суррогатный напиток можно встретить только в нелегальной рознице. Это касается торговых точек, не имеющих соответствующей лицензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская мониторинговая система «Роскачество» планировала опубликовать результаты исследования перед новогодними праздниками. По мнению представителей компании, новогодний сезон является периодом наиболее высокого спроса на водку.