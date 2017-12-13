Вашингтон, 13 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. США будут готовы ввести войска с целью осуществления контроля за ядерным оружием на территории КНДР. Это будет сделано в случае краха режима в Северной Корее. Такое заявление сделал госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая на Атлантическом совете в Вашингтоне.

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«Самым важным для нас будет сделать так, чтобы то оружие, которое им уже удалось разработать, не попало не в те руки», — сказал он.

Тиллерсон также добавил, что США уже обсуждали этот вопрос с Китаем и пояснил, что американские войска будут отведены, как только ситуация в Северной Корее стабилизируется.

«Мы не ищем повода для отправки своих вооруженных сил севернее демилитаризованной зоны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тиллерсон в ходе встречи на Атлантическом совете заявил, что Вашингтон готов к незамедлительным переговорам с Пхеньяном.