Южно-Сахалинск, 13 декабря, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Экипаж теплохода «Кунашир» получает по 3,4 тыс. рублей в месяц в нарушение российских и международных норм оплаты труда. В ситуацию вмешался Российский профсоюз моряков, ссообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ На т/х «Кунашир» нарушаются права моряков

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Теплоход «Кунашир», флаг России, судовладелец ОАО «Сахалинское морское пароходство», проверили инспекторы Российского профсоюза моряков в порту Находки.

На борту — экипаж в количестве 11 моряков, граждан Российской Федерации. У моряков имеются контракты. Именно контракты экипажа и стали причиной претензий инспекторов и юристов РПСМ.

«Индивидуальные трудовые контракты моряков т/х «Кунашир» не соответствуют приказу Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 20 января 2015 года №23н. Согласно контрактам, заключенным ОАО «Сахалинским морским пароходством» с моряками, оплата матроса на борту т/х «Кунашир» составляет 3470 рублей 10 копеек. Должностной оклад капитана судна составляет всего 12 294 рубля. Но и это не всё. Судно прибыло из Владивостока, после погрузки металла последует в Южную Корею. При посещении иностранных портов валюта морякам взамен суточных не выплачивается. Хочу также напомнить, что, в соответствии со Сводной Конвенцией 2006 года, рекомендованная оплата труда матроса на судне не должна быть ниже 614 долларов США. На «Кунашире» общая зарплата матроса, со всеми надбавками, составляет менее 300 долларов США», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Напомним также, что МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) в Сахалинской области составляет 15 150 рублей. А не 3 470, как, непонятно на каком основании вдруг решило руководство «Сахалинского морского пароходства». При этом, даже если оплата труда сдельная, она не может быть ниже установленного МРОТ.

С подобными контрактами моряков, в которых были прописаны суммы, за которые никто и никогда не пойдет работать в море, ИА REGNUM и инспекторы ДВРО РПСМ уже сталкивались в случае с другим сахалинским судовладельцем — небезызвестным Иваном Пивневым.

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На судах Пивнева — «Порт Мей», «Ст.Винд», «Тесса» и «Маджестик» — тоже были контракты на смехотворные суммы в рублях. А параллельно с моряками заключались договора, подписанные иностранным судовладельцем, на адекватные тяжелому труду в море суммы в долларах США. Морякам «авторитетно» объясняли, что «так надо и всё по закону». Моряки не юристы — они контракты подписывали.

Когда невыплата заработной платы на указанных сухогрузах превысила все разумные пределы. Моряки обратились в РПСМ и правоохранительные органы Сахалина. Однако контракты на суммы в долларах либо внезапно исчезли, либо оказались ни к чему не обязывающими бумажками, взыскать по которым ничего нельзя.

Большинство моряков уже несколько лет не могут получить свои деньги и вряд ли когда-то получат. У сахалинского следствия даже мысли не возникло проверить — не было ли мошенничества со стороны судовладельца Ивана Пивнева и его компании «ВИП Строй Холдинг» при заключении контрактов с моряками.

Но ОАО «Сахалинское морское пароходство» — не контора «Рога и Копыта» вроде «ВИП Строй Холдинг». Это крупное пароходство, ведущее свою историю с советских времен. Более того, генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство» Александр Мацук — сопредседатель регионального штаба ОНФ в Сахалинской области, член благотворительного фонда «Марина» и даже — член областной сахалинской федерации самбо.

В декабре 2016 года, подводя итоги года, господин Мацук посетовал:

«Некоторые кадры убежали, а теперь нас критикуют. Но… на море движение кадров всегда существовало, такова специфика профессии».

Думается, что при любой специфике оклад в 3,4 тыс. рублей — наилучший повод «убежать».

Между тем, ОАО «Сахалинское морское пароходство» — знаковое предприятие для островного региона. Оно является одним из крупнейших налогоплательщиков не только Холмского района (где базируется), но всей Сахалинской области. Есть в пароходстве и собственный профсоюз.

«Мы обратили внимание на профсоюз, подписавший коллективный договор, обнаруженный на т/х «Кунашир». Профсоюз работников транспорта, созданный внутри ОАО «Сахалинское морское пароходство», не входит в структуру «Международной федерации транспортных рабочих». Собственно, это такой «домашний профсоюз» и не сложно представить, что защищает он скорее интересы работодателя, нежели работников. Ранее в «Сахалинском морском пароходстве» успешно работала первичная профсоюзная организация РПСМ. Но потом она перестала существовать. И это, как видим, отразилось на правах моряков», — добавил Николай Суханов.

Когда-то официального представителя РПСМ на Сахалине буквально угрозами смерти выжили из островного региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным мониторинга РПСМ, Сахалинская область годами удерживает первенство по нарушению прав моряков. С островным регионом связаны все самые громкие флотские скандалы последних лет. В 2015 году весь мир потрясло крушение траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 69 моряков — чьих-то сыновей, мужей и отцов. При расследовании причин катастрофы следователи столкнулись с чудовищными нарушениями всего, что только можно нарушить — судно в ходе ремонта было приведено фактически в заведомо аварийное состояние. Капитан, которые не мог этого не видеть, тем не менее вышел на судне в море. За взятку в 500 долларов США выпустил аварийный траулер на верную гибель из порта и государственный морской инспектор. На борту, помимо российских моряков, работали нелегальные мигранты. Виновные в крушении «Дальнего Востока» отправились за решетку, но погибших людей это не вернет.

Еще один громкий скандал — забастовка моряков сахалинского судна «Николай Касаткин» в Амстердаме — люди месяцами не получали зарплату. Аналогичные ситуации имели место и на других судах сахалинской компании «Парус» и на судах, принадлежащих другой сахалинской компании «Альбакор Прим», которая, по данным РПСМ, по сути является дублирующей организацией «Паруса». Скандалы, связанные с невыплатой зарплаты и прочими нарушениями прав моряков на этих судах возникали и спустя месяцы после скандала с забастовкой в Амстердаме.

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